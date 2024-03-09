Война, день 745: беспилотники атаковали российские Таганрог и Курск

О ситуации на фронте на утро 9 марта

По данным Генштаба ВСУ. За прошедшие сутки зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения врага, 1 пункту управления, 3 станциям радиоэлектронной борьбы, в том числе двух Р-330Ж «Житель», 1 тяжелой огнеметной системе ТОС-1А «Солнцепек» и 1 составу боеприпасов противника.

Минус 12 из 15 «шахедов»

По информации Воздушных сил, в ночь на 9 марта 2024 года противник атаковал 15 ударными беспилотниками типа «Shahed».

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 12 «шахедов» в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

Также за прошедшие сутки, 8 марта 2024 года, в Херсонской области уничтожен ударный БпЛА «Ланцет».

Жаркая ночь на 9 марта на россии

Этой ночью произошла массовая атака дронов на Ростовскую и Курскую области рф. По утверждению минобороны россии, всего над российскими регионами сбито 47 БпЛА: 41 — над Ростовской областью, 1 — над Белгородской, 2 — над Курской и 3 — над Волгоградской областью.

Жители Таганрога (на видео представлена их восторженная реакция на происходящее) сообщили о примерно двух десятках взрывов около двух часов ночи.

По предварительной информации, в Таганроге есть прилеты по авиазаводу, где находится на ремонте ранее подбитый самолет А-50.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика:

Одновременно с Таганрогом дроны атаковали Курск.



Коротко о потерях врага на утро 9 марта 2024

По данным Генштаба, за сутки ВСУ ликвидировали еще 850 оккупантов.

Суточные потери техники врага таковы: