Утро 7 сентября в Одесской области: ракетная угроза и уловки вражеских «психологов»

Ночь на среду, 7 сентября 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области без сигналов воздушной тревоги и без обстрелов, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Также Братчук отметил, что на всех направлениях фронта, в частности, на Южном, наши силы обороны продолжают свою нелегкую работу и выполняют боевые задания, конечная цель которых – освобождение оккупированных рашистами территорий.

В то же время в Черном море остаются два вражеских корабля-ракетоносителя. В настоящее время суммарный залп может составлять 16 ракет типа «Калибр». И поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Кроме того, напоминает спикер ОВА, сигналы тревоги подаются в случае активности вражеской авиации, причем российские самолеты могут взлетать как с территории рф, так и временно оккупированной Херсонщины.

Также, рассказал Братчук, по Одессе и Одесской области снова прокатилась волна ложных минирований. Он напомнил, что создание панических настроений и тревоги среди населения является одной из операций информационно-психологических подразделений рф. И поэтому не поддавайтесь панике, доверяйте нашим правоохранителям и реагируйте на подозрительных лиц и обращайте внимание на подозрительные предметы, призывает представитель Одесской ОВА.