Война в Украине, 196-й день: о потерях врага и успехах нашей авиации

Сегодня среда, 7 сентября 2022 года – 196 дней со дня российского военного вторжения в Украину. Генеральный штаб ВСУ представляет утреннюю сводку с мест боевых действий.

Так, противник не отказывается от своих планов полностью захватить Донецкую область и удержать ранее захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

С высокой интенсивностью рашисты ведут воздушную разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск.

В силе остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. За прошедшие сутки враг нанес более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам нашей страны. В частности, пострадала инфраструктура в районах Харькова, а также населенных пунктов Большие Проходы, Белогорка, Костромка, Сухой Пруд и Безымянное.

На Северском направлении зафиксированы минометные обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфине, Запсилье, Мануховке и Стукаловке Сумской области.

На Харьковском направлении враг нанес обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Большие Проходы, Русская и Черкасская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки.

На Славянском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Славянск, Большая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка и Довгенькое.

На Краматорском направлении противник обстреливал районы Татьяновки, Кривой Луки, Спорного, Веселого и Григорьевки.

На Бахмутском направлении совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск и Яковлевка.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Опросное, Водяное, Тоненькое и Первомайское.

На Новопавловском направлении активных наступательных действий враг не проводил, велись обстрелы районов Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки.

На Запорожском направлении оккупанты задействовали минометы, ствольную и реактивную артиллерию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Белогорье, Новополь, Свободное Поле и Шевченко.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел воздушную разведку БПЛА, совершив 34 вылета.

Частные военные компании противника, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми. Тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести.

Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины. Нашим воинам удалось успешно отразить вражеские атаки в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опросное.

В течение суток авиация Сил обороны осуществила 27 ударов и уничтожила склад боеприпасов, нанесла поражение по почти 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны наших войск по разным направлениям уничтожили: самолет Су-25, вертолет Ка-52, БПЛА и пять крылатых ракет типа «Х-101».

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять боевые задачи. В целом поражены 7 пунктов управления и 13 объектов сосредоточения живой силы противника, в частности, радиолокационные станции и станции связи, мостовые и понтонные переправы, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня. Таким образом, боевые и логистические способности оккупантов значительно снижены.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ