Утро 7 ноября в Одессе: угроза атаки дронов и дрейфующих мин

Сегодняшняя ночь, на понедельник, 7 ноября 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно – обошлось без сигналов воздушных тревог и обстрелов. Но, к сожалению, это не означает, что война закончилась, сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

По данным ОВА, в настоящее время в Черном море пребывают российские военные корабли в составе трех единиц, но ракетоносцы в их числе отсутствуют. Однако, отмечает Братчук, угроза нанесения ракетно-дроновых ударов по-прежнему остается в силе.

Тем не менее, ситуация в области полностью контролируема. Продолжается контрдиверсионная операция, о ее результатах сообщат дополнительно.

Кроме того, спикер ОВА обращает внимание: сейчас море штормит, и поэтому очень велика вероятность, что мины, дрейфующие в море, могут сдетонировать прямо в воле либо их может прибить к нашему побережью, как это произошло накануне.

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Помимо этого, Братчук напоминает о необходимости держать строй и на энрергетическом фронте и экономить электроэнергию. Есть вероятность того, что враг снова попытается ударить по нашей энергетической инфраструктуре.

«Но мы выдержит и победим. Это не мантры – это просто факт», – резюмирует спикер Одесской военной администрации.