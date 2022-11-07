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Война в Украине: какая ситуация на утро 7 ноября?

Сегодня, в понедельник, 7 ноября 2022 — 257 дней с начала вероломного вторжения на территорию Украины путинских захватчиков и террористов. Двести пятьдесят семь дней наш народ мужественно противостоит широкомасштабному вторжению рашистов, и весьма небезуспешно. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ на утро этого дня.

По официальной информации, противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины по отдельным направлениям и пытается удержать временно захваченные территории, а также ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары нанесены по районам 30 населенных пунктов Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Стукаловка, Поповка и Ворожба Сумской области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА);
  • на Слобожанском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Волчанск, Стельмаховка, Берестово, Огурцово и Стрелецкая;
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Серебрянка, Невское, Макеевка, Белогоровка, Площанка, Спирное и Верхнекаменное;
  • на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледар, Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Опытное, Майорск, Часов Яр, Клещеевка и Зеленополье;
  • на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Опросное;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Гуляйпольское, Ольговское, Дорожнянка, Новополь, Щербаки, Новоданиловка, Времивка и Павловка;
  • На Южнобужском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Благодатное, Давидов Брод, Дудчаны, Мирное, Новая Каменка и Правдино. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 20 вылетов.

Российские оккупационные войска продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданского населения. В городе Каховка Херсонской области продолжаются поиски диверсионных групп и корректировщиков огня. Задержанных вывозят в Горностаевку и под пытками выбивают показания. Аналогичные мероприятия проходят в населенных пунктах Луганской области Боровское и Щедрищево: массовые обыски, изъятие мобильных телефонов, похищение вывозимых в неизвестном направлении людей.

В Херсоне оккупанты, переодетые в гражданскую одежду, занимают помещения мирных граждан и укрепляют внутри позиции для ведения уличных боев. Одновременно российские пропагандистские журналисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему уничтожения мирного населения Силами обороны Украины.

По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Горловка Донецкой области нанесен удар по району сосредоточения техники врага. Уничтожены 5 боевых машин, еще 4 получили повреждения. В районе населенного пункта Майорск ежедневные потери врага составляют до 30 человек убитыми и более 120 ранеными разной степени тяжести. В населенном пункте Лисичанск нанесено поражение по подразделению батальона «Ахмат». Потери кафиров составили более 30 убитыми и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 22 удара. Под поражение попали 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника. Наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских БПЛА.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы, станцию ​​радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.

О потерях врага на утро сегодняшнего дня ВСУ сообщают в соответствующей инфографике:

Потери врага на утро 7 ноября 2022

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Редакция ПРОФИЛЬ

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