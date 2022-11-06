К одесскому пляжу прибило мину

На момент начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины на нашей территории, по разным подсчётам, находилось от 175 до 200 тысяч россиян. Кто эти люди, почему они оказались в Украине 24 февраля и как вышло, что они фактически лишены законных прав? Об этом «Одесская жизнь» поговорила с Владимиром Жбанковым – юристом, руководителем программ правовой помощи фонда «Free Russia Foundation» в Киеве.

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