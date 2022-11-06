Новости Одессы и Одесской области

К одесскому пляжу прибило мину

К одесскому пляжу прибило мину

В результате штормовой погоды к одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Ее уничтожили контролируемым взрывом.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

По информации военных, силами обороны в прибрежных водах был совершен контролируемый подрыв мины, которую принесло к берегу штормом. Угроза ликвидирована.

В ОК «Юг» напоминаю, что минная опасность является одним из рисков, которым вы подвергаете себя, пренебрегая ограничениями военного положения посещения прибрежной зоны.

Радиус осколочного поражения такого снаряда может достигать 100 м. Сдетонировать мина может непроизвольно в непосредственной близости от уреза воды.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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