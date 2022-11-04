Утро 4 ноября в Одесской области: корабли-ракетоносцы исчезли, но дроны могут атаковать

Ночь на пятницу, 4 ноября 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области стревогой, но обстрелов не было. Ситуация в регионе полностью под контролем наших Вооруженных сил, сообщил сегодня утром спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В то же время представитель ОВА напоминает, что угроза нанесения ракетно-дроновых ударов остается очень высокой.

В настоящее время в Черном море пребывают 7 вражеских кораблей, но носителей ракет морского базирования типа «Калибр» среди них нет. При этом Братчук напоминает: ситуация может меняться.

Кроме того, спикер ОВА просит жителей Одессы и области не забывать о необходимости экономию электроэнергию. Однако веерные отключения света в Одесской области не сегодняшний день не планируются, возможно только ремонтные плановые либо аварийные работы.

«Не забываем: сегодня энергетический фронт тоже очень важен», – отмечает Братчук.

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