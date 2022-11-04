Будут ли сегодня отключать свет в Одессе?

Сегодня, в пятницу, 4 ноября 2022 года, Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения. Одесский регион в список стабилизационного или аварийного отключения не попал.

По сообщению компании, с 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений (ГПО) действовали в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

С 07:00 до 22:00 ГПО действуют в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

В «Укрэнерго» напоминают: ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, которая увеличилась из-за повреждений от вражеских обстрелов и сезонного снижения температуры.

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