Война в Украине, день 254: рашисты воруют, а ВСУ их уверенно бьют

Сегодня, в пятницу, 4 ноября 2022 года, начались двести пятьдесят четвертые сутки героического противостояния Украины российскому широкомасштабному вторжению.

По информации Генштаба ВСУ, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спирное, Марьинка, Новомихайловка, Водяное и Павловка Донецкой области.

Враг ведет обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Противник нанес 4 ракетных и 28 авиационных ударов, совершил более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали около 30 населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и ударных беспилотников (БПЛА). В частности, с территории республики беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волфино Сумской области. Также захватчики применили ударные БПЛА;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волфино Сумской области. Также захватчики применили ударные БПЛА; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестово, Белогоровка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Берестово, Белогоровка, Ветеринарное, Гатище, Чугуновка и Уды; на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Раздолевка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполевка;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Мясожаровка, Звановка, Раздолевка, Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Новоегоровка и Ямполевка; на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опросное и Зеленополье;

– из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Озаряновка, Курдюмовка, Майорск, Иванград, Соледар, Опросное и Зеленополье; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское и Первомайское; на Новопавловском направлении – по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Времовка и Большая Новоселка;

– по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Водяное, Павловка, Времовка и Большая Новоселка; и Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандреевка, Ольговское, Щербаки и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении обстреляны районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал воздушную разведку. Активно задействовал БПЛА, совершил до 30 вылетов.

Руководство Приморского края российской федерации вынуждено вводить дополнительные меры безопасности и усиливать полицейский режим. В городе Владивостоке власти готовятся к возможным протестным проявлениям среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне в Украине.

На временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные мероприятия против местного населения. Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении. Аналогичные мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки – Новая Каховка Херсонской области.

Кроме того, по автодорогам Херсонской области отмечается усиленное движение грузовых и легковых автомобилей с награбленным имуществом. Значительные ограбления совершаются в Бериславе и близлежащих населенных пунктах. В частности, из предприятий обслуживания электросетей вывозится имущество и ремонтная база. В населенном пункте Тополевка российские оккупанты используют в качестве «живого щита» местную школу и детский сад, где разместилось до трехсот вражеских солдат с техникой.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражением оказались 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Наши силы ПВО сбили 3 БПЛА «Shahed-136».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили пункт управления врага, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, станцию ​​радиоэлектронной разведки, минно-взрывные заграждения и другие важные военные объекты противника.