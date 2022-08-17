Утро 17 августа в Одесской области: ловля предателей и запрет фейерверков

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о ситуации в Одесском регионе и не только на утро среды, 17 августа 2022 года.

Братчук напомнил, что сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Одесской области. В результате попадания двух ракет разрушена одна их баз отдыха и несколько частных домов. Там начался пожар. Ранены три человека – им оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас на месте происшествия продолжается спасательная операция.

Нелишне напомнить, говорит спикер ОВА, что нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь это может спасти не одну жизнь.

Кроме того, Братчук сообщил о принятом в Украине решении не отпускать под залог задержанных корректировщиков вражеского огня и высказал свое мнение на этот счет: таким надо давать пожизненный срок.

Он напоминает, что в регионе идет контрдиверсионная операция: «Таких людей мы находим и будем находить. Никто не спрячется от людского суда и кары небесной».

Также Братчук напомнил о принятии в первом чтении закона, запрещающего использовать в Украине фейерверки и прочую пиротехнику. Такое право предоставлено силовым структурам.