Итоги 16 августа: Максим Марченко рассказал, что в головах у оккупантов

Сегодняшний день отметился сразу несколькими атаками ВСУ по войскам оккупантов в Крыму. Но их руководство будто не замечает поражений и все твердит о разделе мира.

Об этом в своем вечернем видеообращении рассказал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он рассказал, что руководство оккупантов окончательно утратило связь с реальностью. Их заявления на конференции по безопасности похожи не на слова политиков, а на бред параноиков.

Подобный цинизм даже сложно комментировать. Какая гегемония Запада, какой однополярный мир?! Такое ощущение, что руководство оккупантов до сих пор живет холодной войной и очень рассчитывает превратить ее в горячую,

— сказал Максим Марченко.

И это вместо того, чтобы, по его словам, задуматься, как пояснить собственному населению, почему в Крыму постепенно демилитаризируются подразделения оккупационных войск, а экономика возвращается в средневековье.

Лучше вбейте себе в головы раз и навсегда: вам никогда не удастся нас завоевать,

— так завершил свое выступление Марченко.