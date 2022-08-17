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Ракетный удар по Одесской области: пострадала база отдыха, есть раненые (ОБНОВЛЕНО)

Ракетный удар по Одесской области: пострадала база отдыха, есть раненые (ОБНОВЛЕНО)

В ночь на в среду, 17 августа 2022 года, враг нанес ракетный удар по территории Одесской области.

Как информирует Оперативное командование «Юг», в результате попадания двух ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из баз отдыха и в нескольких частных домах, расположенных неподалеку.

В результате были ранены трое гражданских лиц.

В настоящее время продолжается спасательная операция.

Обстоятельства уточняются. «Одесская жизнь» следит за развитием событий и при появлении новых подробностей немедленно оповестит об этом своих читателей.

ОБНОВЛЕНО: По данным Одесской областной военной администрации, ночью Одесскую область атаковали самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. Ранены четверо людей (все они – гражданские лица), им оказана медицинская помощь. Пожар на площади более 600 квадратных метров локализован.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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