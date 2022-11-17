Одесская область под обстрелом: есть попадание ракеты

Утром 17 ноября российские агрессоры снова запускают по Украине ракеты. Одна из них попала в объект инфраструктуры на территории Одесской области.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Одесской областной администрации Максим Марченко.

«Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины.

Прошу жителей области находиться в укрытиях», — написал он.

Таже в Офисе президента сообщили, что в Днепре есть несколько попаданий российских ракет в два объекта инфраструктуры.

Также сообщается, что неизвестное число ракет запущено с вражеских самолетов над Каспийским морем. Атаки могут повториться.