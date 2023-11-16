Новини Одеси та Одеської області

Влаштовувала шлюби для виїзду за кордон: в Одесі викрили кмітливу “сваху”

Влаштовувала шлюби для виїзду за кордон: в Одесі викрили кмітливу “сваху”

Одеситка організувала схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Вона влаштовувала шлюби між військовозобов’язаними чоловіками, які прагнули покинути Україну, та жінками, які мали інвалідність. 

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

За словами правоохоронців, мешканка Одеси організувала “послугу”, якою користувалися чоловіки призовного віку.

Вона шукала жінок з інвалідністю та організовувала шлюб чоловіками призовного віку, які хотіли виїхати за межі України. Після укладання шлюбу, “подружжя” разом виїжджало за кордон. Через певний час “дружина” поверталася додому, а через деякий час їхній шлюб розпадався і пара розлучалася.

Читайте також: Одеська область: на молдавському кордоні спіймали 17 «ухилянтів» (відео)

Як встановили поліцейські, за свої послуги “сваха” брала 4500 доларів США. Частину цих грошей “наречений” мав сплатити майбутній “дружині”.

свідоцтво

Поліцейські затримали організаторку схеми після отримання грошей та передачі свідоцтва про шлюб. А перед цим вони разом їздили до Києва для укладання шлюбу.

Підозру отримали організаторка шлюбів і псевдодружина. За незаконне переправлення осіб через державний кордон передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 9 років.

Наразі проводяться слідчі дії для встановлення усіх причетних осіб.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати