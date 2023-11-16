Влаштовувала шлюби для виїзду за кордон: в Одесі викрили кмітливу “сваху”

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

За словами правоохоронців, мешканка Одеси організувала “послугу”, якою користувалися чоловіки призовного віку.

Вона шукала жінок з інвалідністю та організовувала шлюб чоловіками призовного віку, які хотіли виїхати за межі України. Після укладання шлюбу, “подружжя” разом виїжджало за кордон. Через певний час “дружина” поверталася додому, а через деякий час їхній шлюб розпадався і пара розлучалася.

Читайте також: Одеська область: на молдавському кордоні спіймали 17 «ухилянтів» (відео)

Як встановили поліцейські, за свої послуги “сваха” брала 4500 доларів США. Частину цих грошей “наречений” мав сплатити майбутній “дружині”.

Поліцейські затримали організаторку схеми після отримання грошей та передачі свідоцтва про шлюб. А перед цим вони разом їздили до Києва для укладання шлюбу.

Підозру отримали організаторка шлюбів і псевдодружина. За незаконне переправлення осіб через державний кордон передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 9 років.

Наразі проводяться слідчі дії для встановлення усіх причетних осіб.