Где в Одессе можно получить услугу «єМалятко»?

Сегодня, 20 сентября 2022 года, в Одессе возобновлен прием документов на получение комплексной услуги «еМалятко».

Как сообщает департамент предоставления административных услуг Одесского городского совета, документы на услугу «еМалятко» принимают в одесских роддомах №4 и №5 по таким адресам:

роддом №4: переулок Павла Кравцова, 7;

переулок Павла Кравцова, 7; роддом №5: улица Маршала Говорова, 28.

Новоиспеченные родители могут воспользоваться услугой и быстро оформить необходимый пакет документов в связи с рождением ребенка.

Услуга также доступна в роддоме Одесской областной больницы (ул. Академика Заболотного, 26, к.4), роддоме №7 (ул. Космонавтов, 11Б), роддоме №1 (ул. Слепнева, 3).

Как сообщала «Одесская жизнь», родители новорожденных украинцев снова могут зарегистрировать ребенка онлайн на портале «Дія» благодаря услуге «е-Малятко».

Напомним, проект «е-Малятко» был внедрен с начала 2020 года в рамках украино-швейцарской программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа и Фондом Innovabridge в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. Он предусматривает предоставление комплекса услуг при рождении ребенка по одному заявлению.

Цель данного проекта – избавить родителей новорожденных от необходимости подавать десятки документов в разные учреждения и организации.