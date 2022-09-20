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Где в Одессе можно получить услугу «єМалятко»?

Где в Одессе можно получить услугу «єМалятко»?

Сегодня, 20 сентября 2022 года, в Одессе возобновлен прием документов на получение комплексной услуги «еМалятко».

Как сообщает департамент предоставления административных услуг Одесского городского совета, документы на услугу «еМалятко» принимают в одесских роддомах №4 и №5 по таким адресам:

  • роддом №4: переулок Павла Кравцова, 7;
  • роддом №5: улица Маршала Говорова, 28.

Новоиспеченные родители могут воспользоваться услугой и быстро оформить необходимый пакет документов в связи с рождением ребенка.

Услуга также доступна в роддоме Одесской областной больницы (ул. Академика Заболотного, 26, к.4), роддоме №7 (ул. Космонавтов, 11Б), роддоме №1 (ул. Слепнева, 3).

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Как сообщала «Одесская жизнь», родители новорожденных украинцев снова могут зарегистрировать ребенка онлайн на портале «Дія» благодаря услуге «е-Малятко».

Напомним, проект «е-Малятко» был внедрен с начала 2020 года в рамках украино-швейцарской программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа и Фондом Innovabridge в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. Он предусматривает предоставление комплекса услуг при рождении ребенка по одному заявлению.

Цель данного проекта – избавить родителей новорожденных от необходимости подавать десятки документов в разные учреждения и организации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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