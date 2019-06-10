Ушел из жизни литератор и журналист Роберт Короткий

Роберт Манусович Короткий – целая эпоха в одесской журналистике.

Он – автор более пятисот публикаций, большая часть которых была посвящена человеку и морю. Многие поколения моряков читали его статьи в газете “Моряк”, “Моряк Украины” и многих других изданиях.

Он – основатель и бессменный редактор международного морского альманаха «Черноморские румбы».

Роберт Манусович был человеком исключительной порядочности и благородства, высокой эрудиции, интеллигентности и достоинства.

Прощание с Робертом Манусовичем Коротким состоится 11 июля в 11.00 в Одесской региональной организации Национального Союза журналистов Украины по адресу: проспект Шевченко, 11.