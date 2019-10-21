fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Уроженец Одессы стал миллиардером и попал в список Forbes

Уроженец Одессы стал миллиардером и попал в список Forbes

Уроженец Одессы Влад Шмунис, который проживает в США, стал новым миллиардером по версии журнала Forbes.

Одессит основал компанию RingCentral. Как сообщает Forbes, он обогатился благодаря сделке с компанией Avaya, из-за чего состояние Шмуниса достигло $1,3 млрд.

После переезда в Калифорнию будущий миллиардер работал в HP и Ampex, в 1993-м решил сделать бизнес на передаче телефонного сигнала через интернет.

В 1999 году Влад Шмунис со своим партнером Владом Вендровым создали RingCentral.

В начале октября RingCentral объявила, что станет партнером Avaya на новой облачной платформе. После цена акций RingCentral выросла на 28%, рыночная капитализация компании превысила $14 млрд.

Фото: RingCentral

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить