Уровень заболеваемости гриппом в Одессе идет на спад

На прошлой неделе показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе остался практически на уровне предыдущей недели с тенденцией к снижению.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

Всего за неделю ОРВИ и гриппом заболели 2996 одесситов. Из них 70,4% – дети до 17-ти лет.

При этом показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом находится значительно ниже эпидемического порога.

Сейчас наблюдается циркуляция вирусов гриппа А H1N1 и вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, коронавирус, риновирус).

Медики напоминают, что вакцинация – самый эффективный метод профилактики гриппа.

В Украине в этом сезоне есть две вакцины от гриппа – Ваксигрип Тетра (Франция) и Джи Си Флю (Южная Корея). С начала эпидсезона от гриппа привились более 3,8 тысячи одесситов.

Кроме того, для профилактики гриппа и ОРВИ следует:

избегать контактов с лицами, имеющими очевидные признаки простуды;

по возможности сократить время пребывания в местах массового скопления людей и общественном транспорте;

тщательно соблюдать правила личной гигиены — регулярно мыть руки с мылом или протирать их специальным средством для обработки рук;

проводить влажную уборку и проветривание помещений, чаще бывать на свежем воздухе;

укреплять защитные силы организма с помощью полноценного сна, сбалансированного питания, здорового образа жизни.

При появлении симптомов гриппа или ОРВИ следует оставаться дома, а не ходить на работу, не ездить в общественном транспорте, не посещать массовые мероприятия, чтобы не распространять инфекцию.

В случае заболевания необходимо обратиться к врачу. Только специалист может поставить правильный диагноз и назначить лечение. Самолечение при гриппе недопустимо, в особенности бесконтрольный прием антибиотиков.

Фото: dreamstime.com

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