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Умер режиссер Роман Виктюк

Умер режиссер Роман Виктюк

Сегодня, 17 ноября, на 85-м году жизни умер легендарный режиссер, уроженец Львова Роман Виктюк.

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Об этом сообщили в дирекции московского Театра Виктюка, передает «Корреспондент».

Как стало известно, 27 октября режиссера госпитализировали с коронавирусом. Он скончался в российской больнице имени братьев Бахрушиных. Причиной смерти стал инсульт.

В дирекции также сообщили, что Виктюка похоронят на его родине – в семейном склепе во Львове.

На счету режиссера более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.

В 1996 году он основал в Москве Театр Романа Виктюка и являлся его художественным руководителем.

В 1977 году Виктюк поставил на сцене Одесского академического русского драмтеатра спектакль «Самозванец» по пьесе Льва Корсунского, а в 1981 году – «Самозванец» Я. Костюковского.

Как признавался режиссер в интервью, у него осталось немало добрых воспоминаний об Одессе.

Напомним, 14 ноября умер известный советский и российский актер Армен Джигарханян. Его похоронили в Москве сегодня, 17 ноября.

Фото: korrespondent.net

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