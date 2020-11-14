Умер Армен Джигарханян – актер снимался и в Одессе

Сегодня утром, 14 ноября, скончался известный советский и российский актер Армен Джигарханян. Ему было 85 лет.

Об этом сообщил «Интерфаксу» друг артиста Артур Согомонян.

«К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра», – сказал Согомонян.

По его словам, причиной смерти стали возраст и болезни артиста.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Известен ролями в фильмах «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца».

Отметим, что артист часто снимался в фильмах Одесской киностудии, в частности, таких, как «Место встречи изменить нельзя», «Белый взрыв», «Контрабанда».

В апреле 2018 года Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных клиник с инфарктом, находился в коме. После он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. После актер неоднократно проходил плановые обследования в больницах.

Напомним, 6 ноября в возрасте 86 лет скончался известный одессит, писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

Фото: Интерфакс