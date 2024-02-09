Помер після мобілізації: нові подробиці про смерть жителя Одеської області, хворого на епілепсію

«Одесске життя» уже детально розповідала про цей випадок. І ось, уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пише, що дізнався про те, що трапилося, переглядаючи новини в інтернеті.

У своєму телеграм-каналі він пише, що виявив інформацію про мобілізацію ТЦК Одеської області громадянина України Бориса Глушака, який мав інвалідність, хворів на епілепсію і помер у військовій частині в перший же день служби.

Після цього послідував запит до спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, і та була змушена взяла на контроль і забезпечити повноцінне й ефективне досудове розслідування двох кримінальних справ, які відкрила поліція з приводу смерті Бориса Глушака:

непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного;

невжиття посадовими особами в/ч своєчасних і необхідних заходів медичної допомоги.

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Лубинець хоче не просто справедливого розслідування, а й говорить про те, що домагається, аби таких випадків не було в майбутньому:

— Крім того, для недопущення в подальшому вчинення таких правопорушень, звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян і проходження ними ЛКК у ТЦК і СП, — написав омбудсмен.

Він каже, що воєнний стан не може бути причиною, щоб ігнорувати закріплені в українському законодавстві права і свободи військовозобов’язаних під час мобілізації.