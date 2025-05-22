О смерти политика сообщают в соцсетях его друзья и соратники.

“Это большая потеря не только для родных и близких, но и для всей одесской громады. Он был человеком глубокого уважения, настоящим профессионалом, который посвятил свою жизнь развитию морской отрасли и служению Одесскому региону. Его слово имело вес, его опыт ценили, к его мнению прислушивались”, — написал в телеграм мэр Одессы Геннадий Труханов.

Юрий Крук возглавлял подкомитет Верховной Рады по вопросам морского и речного транспорта Украины и много лет представлял в парламенте Одесскую область.

“Человек, который в 1994 году привел Украину в Международную морскую организацию. От имени Украины подписывал все установочные документы, формировал морскую доктрину независимой страны, включение Украины как независимого государства во все Дунайские организации и соглашения”, — написал глава Одесского районного совета Виталий Барвиненко.

Чем запомнился Юрий Крук

Юрий Борисович Крук родился 2 июня 1941 г. Он посвятил большую часть своей жизни развитию морского транспорта Украины. Образование получил в Херсонском судомеханическом техникуме и Одесском институте инженеров морского флота, получив квалификацию инженера-механика.

Карьера Крука была тесно связана с морской отраслью — он работал на разных должностях, начиная от моториста, затем стал директором Одесского рыбозавода, возглавлял Ильичевский морской рыбный порт и занимал высокие должности в Черноморском производственном объединении «Антарктика».

В течение семи созывов Верховной Рады он работал в составе Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов, преимущественно избирался от Одесской области. Его законодательная деятельность была направлена на развитие транспортной инфраструктуры страны.

Юрий Крук — почётный гражданин Измаила, Рени и Одесской области.

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