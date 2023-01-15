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Умер друг Украины Вахтанг Кикабидзе

Умер друг Украины Вахтанг Кикабидзе

Известный грузинский исполнитель и артист Вахтанг Кикабидзе умер у себя на родине на 85-м году жизни.

О смерти Кикабидзе сообщили грузинские медиа.

Причина смерти Вахтанга Кикабидзе

Из-за чего точно умер певец, пока точно не известно. Но в 2018 году он сам рассказывал в интервью журналистам, что перенес онкологическую операцию.

Был ли это рецидив той болезни, не сообщается, но известно, что перед смертью Кикабидзе долго болел.

Вахтанг Кикабидзе — биография

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в грузинской столице Тбилиси.

Творческую карьеру начал как музыкант, в 1960-1970 годах Кикабидзе выступал в составе джазового вокального квартета «Диэло», затем играл на барабанах и был солистом в джазовом ансамбле «Орэра». Исполнял песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках.

С 1980-х годов выступал сольно. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: «Проводы любви», «Чито-Гврито», «Бессердечная», «Обо всем не скажешь в песне», «Останься, молодость», «Вот и весь разговор», «Память», «Мои года», «Отцовская песня».

В 1966 году Вахтанг Кикабидзе впервые снялся в кино.

В 1981 году как сценарист и режиссер снял комедию «Будь здоров, дорогой!», а в 1985 году — картину «Мужчина и все остальные», где еще и исполнил главную роль. Всего в фильмографии Кикабидзе более 20 картин.

Но широкую известность Кикабидзе получил после выхода фильмов «Не горюй!» (1968) и «Мимино» (1977).

Друг Украины

Когда в 2008 году россия вторглась в Грузию, певец перестал выступать в стране-агрессоре. А вот в Украину приезжал часто и с удовольствием.

Вахтанг Кикабидзе также поддерживал Украину, открыто осуждал российского президента Владимира Путина и все, что связано с «русским миром». Помимо этого, известный актер осуждал оккупацию Крыма, войну на Донбассе и полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину.

Часто заезжал Вахтанг Кикабидзе и в Одессу, признавался в любви к нашему городу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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