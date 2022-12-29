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Умер король футбола Пеле

Умер король футбола Пеле

Легенда бразильского футбола Пеле скончался в возрасте 82 лет от последствий онкологического заболевания.

По словам его агента, Пеле, которому в прошлом году удалили опухоль из толстой кишки, скончался в больнице Сан-Паулу (Бразилия).

Легенда бразильского футбола Пеле скончался после продолжительной борьбы с раком, сообщили в четверг его агент Джо Фрага и его семья.

Представители Пеле объявили о его смерти в социальных сетях звезды спорта: «Вдохновение и любовь ознаменовали путешествие короля Пеле, мирно скончавшегося сегодня».

82-летний трехкратный победитель чемпионата мира, настоящее имя которого Эдсон Арантес ду Насименту, запомнился своими разносторонними достижениями как на футбольном поле, так и за его пределами.

«В своем путешествии Эдсон очаровал мир своим спортивным гением, остановил войну, провел социальные работы по всему миру и распространил то, что он больше всего считал лекарством от всех наших проблем: любовь. Его послание сегодня становится наследием для будущих поколений», — говорится в сообщении Пеле в социальных сетях.

Пеле выиграл как игрок рекордные три чемпионата мира и стал одним из самых влиятельных спортивных деятелей прошлого века.

Грация, атлетизм и движения завораживали игроков и болельщиков. Он основал быстрый, плавный стиль, который произвел революцию в спорте и поднял Бразилию на вершину футбола и стал глобальным послом своего вида спорта.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что умерла королева Великобритании Елизавета II.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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