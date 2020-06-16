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Умер Алексей Порошенко, отец пятого президента Украины: что он делал в Одесской области

Умер Алексей Порошенко, отец пятого президента Украины: что он делал в Одесской области

Во вторник, 16 июня, в возрасте 84 года, умер Алексей Иванович Порошенко, отец пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщила пресс-служба партии Петра Порошенко “Европейская солидарность”.

Он родился 11 июня 1936 года в семье гражданина Румынии, в Бессарабии.

Учился во Львове, где стал инженером-механиком в области сельского хозяйства.

После учебы работал в Одесской области. В 1959—1974 годах трудился в городе Болград главным инженером Болградского районного объединения сельхозтехники.

До 1992 года работал в Молдове: Бендерах и Тирасполе, откуда уехал в связи с

войной в Приднестровье. Переехал к сыну Петру в Киев.

В 1992 году в связи с войной в Молдове переехал в Киев, где в аспирантуре Киевского университета им. Шевченко учился его младший сын Петр.

Работал в семейных бизнес-структурах.

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