Умер актер Валентин Гафт

Сегодня, 12 декабря на 86-м году жизни скончался известный российский и советский актер Валентин Гафт.

Об этом сообщила российским СМИ супруга актера Ольга Остроумова.

Причиной смерти Гафта стал инсульт, от которого он восстанавливался последние несколько лет.

Как стало известно, актера похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.

За свою карьеру Гафт снялся в более чем в 100 фильмах. Среди них — «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи».

Кроме того, Гафт сочинял стихотворения, эпиграммы и писал книги, в том числе «Сад забытых воспоминаний» (1999) и «Красные фонари» (2007).

Напомним, 14 ноября скончался известный советский и российский актер Армен Джигарханян. Ему было также 85 лет.

А 6 ноября в возрасте 86 лет умер известный одессит, писатель-сатирик Михаил Жванецкий.