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Умер актер Валентин Гафт

Умер актер Валентин Гафт

Сегодня, 12 декабря на 86-м году жизни скончался известный российский и советский актер Валентин Гафт.

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Об этом сообщила российским СМИ супруга актера Ольга Остроумова.

Причиной смерти Гафта стал инсульт, от которого он восстанавливался последние несколько лет.

Как стало известно, актера похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.

За свою карьеру Гафт снялся в более чем в 100 фильмах. Среди них — «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи».

Кроме того, Гафт сочинял стихотворения, эпиграммы и писал книги, в том числе «Сад забытых воспоминаний» (1999) и «Красные фонари» (2007).

Напомним, 14 ноября скончался известный советский и российский актер Армен Джигарханян. Ему было также 85 лет.

А 6 ноября в возрасте 86 лет умер известный одессит, писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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