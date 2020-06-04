Уличные фонари Одессы получат паспорт

Модернизировать уличное освещение в Одессе будут по специальному паспорту, который разработают к концу 2020 года.

Составят технический документ специалисты компании Schreder (Бельгия), которая уже несколько поставляет светильники для одесских улиц. Паспорт бельгийцы разработают бесплатно.

Об этом стало известно на совещании в департаменте городского хозяйства Одессы, сообщила пресс-служба мэрии.

«Нам дадут рекомендации по тому, как должны быть расположены светильники, опоры. Мы говорим о полном покрытии города наружным освещением. Качественном, безопасном и современном», – отметил и.о. вице-мэра, директор департамента городского хозяйства Одессы Дмитрий Жеман.

Как сообщалось, первые уличные фонари в Одессе появились в 1811 году.

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