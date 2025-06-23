Ключевые моменты:
- «Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд №708/707 Одесса — Винница — Одесса на 4 и 6 июля 2025 года.
- Поезд будет состоять из купейных вагонов с местами для сидения и будет останавливаться в Подольске, Вапнярке и Жмеринке.
Расписание движения и особенности поезда
Согласно сообщению «Укрзализныци», дополнительный поезд №708/707 будет курсировать 4 и 6 июля по следующему расписанию:
- из Одессы отправление в 08:11 и прибытие в Винницу в 14:15;
- из Винницы отправление в 15:05 и прибытие в Одессу в 20:59.
Во время движения поезд будет делать остановки на станциях Подольск, Вапнярка и Жмеринка. В «Укрзализныце» уточнили, что в составе поезда будут купейные вагоны с местами для сидения, то есть без спальных полок. Также в компании поделились лайфхаком для пассажиров: нечетные места расположены возле окна, а четные — ближе к двери купе. Билеты на дополнительный поезд уже поступили в продажу.
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