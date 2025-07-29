Пригородный поезд

Ключевые моменты:

  • Дополнительные рейсы: поезд №708/707 Одесса — Винница курсирует 1 и 3 августа;
  • Вагоны купейного типа с сидячими местами, без белья;
  • Продажа билетов открыта на официальных ресурсах Укрзализныци.

Как сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”, поезд №708/707 Одесса — Винница будет курсировать 1 и 3 августа в обоих направлениях.

На маршрутах используются купейные вагоны с сидячими местами, без предоставления постельного белья — пассажирам рекомендуется внимательно проверять эту информацию при бронировании билетов.

Билеты уже доступны на всех официальных платформах Укрзализныци, включая сайт, мобильное приложение и чат-боты.

Отметим, украинцы продолжают жаловаться на сложности с приобретением билетов через онлайн-сервисы:

Читайте также: Укрзализныця меняет правила приобретения билетов на поезда из Одессы

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