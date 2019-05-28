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«Укрзализныця» назначает на лето дополнительные поезда в Одессу

«Укрзализныця» назначает на лето дополнительные поезда в Одессу

Уже открыта продажа билетов на несколько летних поездов, и транспортники продолжают планировать назначение других поездов на популярных во время отпусков маршрутах.

Как сообщает пресс-центр «УЗ», в летний период дополнительные поезда будут курсировать в направлении популярных морских курортов в Бердянске, Одессе, Геническе, Николаеве и Херсоне. Также сейчас прорабатывается назначение других дополнительных поездов и дополнительных рейсов.

В частности, летом будут ходить дополнительные поезда в Одессу:

  • №213/214 Сумы – Одесса, с 1 июня по 15 сентября по нечетным числам;
  • №271/272 Харьков – Одесса, с 19 июня по 21 сентября через день;
  • №168/167 Львов – Одесса, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июня, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 июля, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 августа 1 сентября;
  • №63/263/264 Харьков, Киев – Одесса, с 14 июня по 2 сентября ежедневно;
  • №291/293 Ковель – Одесса, с 31 мая по 16 сентября ежедневно;
  • №170/169 Львов – Одесса, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 июня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июля, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 августа, 2 и 3 сентября.

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