Об этом сообщили в пресс-службе компании.

9 марта будет курсировать поезд №168/167 Львов — Одесса — Львов.

Из Одессы поезд отправляется в 07:53, во Львов прибывает в 18:23. Отправление из Львова в 07:26, в Одессу прибывает в 18:17.

Поезд №265/266 Киев — Одесса — Киев отправится также 9 марта.

Из Киева — в 08:33, в Одессе в 18:08. Обратно — в 11:27, в Киеве в 20:42.

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Также дополнительный поезд запланирован в Карпаты.

«В Карпаты — за чистым воздухом и вдохновением 16 и 30 марта отвезет дополнительный поезд №159/160 Киев — Трускавец — Киев. Из Киева будет отправляться в 10:16, в Трускавец прибывать в 19:37. Обратно — в 08:33, в Киеве в 19:11», — говорится в сообщении.

Напомним, с 27 января «Укрзалізниця» ускорила ряд поездов на Одесском направлении на 2-3 часа. Также назначены дополнительные остановки на Николаевщине и в Одессе.















