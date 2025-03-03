Про це повідомили у пресслужбі компанії.



9 березня курсуватиме поїзд №168/167 Львів – Одеса – Львів.

З Одеси поїзд вирушає о 07:53, до Львова прибуває о 18:23. Відправлення зі Львова о 07:26, до Одеси прибуває о 18:17.

Поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ вирушить також 9 березня.

З Києва – о 08:33, в Одесі о 18:08. Зворотно – об 11:27, у Києві о 20:42.

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Також додатковий поїзд заплановано до Карпат.

«У Карпати – за чистим повітрям і натхненням 16 і 30 березня відвезе додатковий поїзд №159/160 Київ – Трускавець – Київ. З Києва відправлятиметься о 10:16, до Трускавця прибуватиме о 19:37. Зворотно – о 08:33, у Києві о 19:11», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 27 січня «Укрзалізниця» прискорила низку поїздів на Одеському напрямку на 2-3 години. Також призначено додаткові зупинки на Миколаївщині та в Одесі.