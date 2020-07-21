“Укрзалізниця” запустит еще два поезда в Одессу

“Укрзалізниця” в ближайшие дни запустит еще два пассажирских поезда в Одессу.

Как сообщает железнодорожный перевозчик, это будут поезда из Черновцов и Запорожья, которые ранее отменили из-за карантина.

Поезд № 136/135 Черновцы – Одесса отправится в ежедневный рейс из Черновцов и из Одессы с 22 июля.

Поезд № 317/318 Запорожье – Одесса будет ходить через день. Из Запорожья он отправится 24 июля, из Одессы – 25 июля.

Напомним, в Одесской области возобновили работу все пригородные электрички. Полное расписание – ЗДЕСЬ.