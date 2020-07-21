Новости Одессы и Одесской области

“Укрзалізниця” запустит еще два поезда в Одессу

“Укрзалізниця” запустит еще два поезда в Одессу

“Укрзалізниця” в ближайшие дни запустит еще два пассажирских поезда в Одессу. 

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Как сообщает железнодорожный перевозчик, это будут поезда из Черновцов и Запорожья, которые ранее отменили из-за карантина.

Поезд № 136/135 Черновцы – Одесса отправится в ежедневный рейс из Черновцов и из Одессы с 22 июля.

Поезд № 317/318 Запорожье – Одесса будет ходить через день. Из Запорожья он отправится 24 июля, из Одессы – 25 июля.

Напомним, в Одесской области возобновили работу все пригородные электрички. Полное расписание – ЗДЕСЬ.

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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