«Укрзалізниця» запускает на Пасху дополнительные поезда из Одессы

«Укрзалізниця» в связи с повышенным спросом запустит дополнительные поезда на период пасхальных и майских праздников. Об этом сообщается на сайте компании-перевозчика.

Так, в ответ на многочисленные просьбы пассажиров дополнительные рейсы получат города Одесса, Черновцы, Ужгород, Волынь, а также Ровенская область.

В частности, на одесском направлении в перечень дополнительных рейсов на праздники включены:

поезд № 248/247 Одесса – Ковель: из Одессы отправляется 30 апреля, из Ковеля 2 мая;

поезд № 148/147 Одесса – Киев: отправление из Одессы с 29 апреля по 27 мая по нечетным, а из Киева с 30 апреля по 28 мая по четным дням;

поезд № 242/241 Одесса – Днепр: из Одессы отправление 29 апреля, из Днепра 30 апреля;

поезд № 26/25 Одесса – Ужгород: отправление из Одессы 30 апреля, 2 и 8 мая, из Ужгорода – 1, 3 и 9 мая.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» планирует назначить не менее 11-ти дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники.

Также напомним, что «Укрзалізниця» снова вернет прямое железнодорожное пассажирское сообщение между Одессой и Кривым Рогом.