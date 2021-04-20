“Укрзалізниця” вернет пассажирский поезд Одесса-Кривой Рог: расписание движения

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика.

В первый рейс Кривого Рога поезд отправится 27 апреля в 18:10, прибудет в Одессу в 6:36 на следующий день. Из Одессы поезд отправится 28 апреля в 20:20, прибытие в Кривой Рог в 10:10.

Сообщается, что на маршруте будут курсировать до пяти фирменных купейных вагонов. При этом на участке Пятихатки – Одесса – Пятихатки они будут вагоны в составе поезда №53/54 Днепр – Одесса. Отдельным поездом вагоны будут лишь на участке Пятихатки – Кривой Рог.

Читайте также: «Укрзалізниця» запускает дополнительные маршруты на майские праздники – куда пойдут поезда?