“Укрзалізниця” приостанавливает пассажирское сообщение с Закарпатьем

Со вторника, 9 марта, “Укрзализныця” приостанавливает высадку, посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области.

Это связано с тем, что Закарпатская область вошла в красную зону карантина по коронавирусу, сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика. Также временно приостановлена продажа билетов из и на Закарпатье.

Отмечается, что ограничения будут действовать до конца карантинных мероприятий.

Но до 8 марта включительно пассажиры с билетами смогут выехать или добраться до Закарпатья поездами.

При этом УЗ готова к назначению специальных рейсов по просьбе Закарпатской ОГА для вывоза 2100 человек с билетами на время действия карантинных ограничений.

Ранее сообщалось, что “Укрзалізниця” назначила спецрейс из “красной зоны” в Одессу