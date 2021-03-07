“Укрзалізниця” назначила спецрейс из “красной зоны” в Одессу

В Одесской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. При этом в школах игнорируют карантинные ограничения.

Власти Молдовы, с которой граничит Одесская область, утвердили решение об установлении особого режима деятельности на национальном уровне с 1 по 15 марта 2021 года включительно. Это связано с коронавирусом. Возвращается онлайн-обучение, закрываются театры. Для въезда в страну нужен тест на коронавирус.

ПОДРОБНЕЕ