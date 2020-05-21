Укрзалізниця готова розпочати пасажирські перевезення: коли запустять перші поїзди?

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час інспекційного огляду станції “Київ-Пасажирський”, пише Урядовий портал.

– Вже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції “Київ-Пасажирський” вже демонтовано МАФи, встановлено сучасну систему відеонагляду, повністю відремонтовано приміський вокзал, – відмітив міністр.

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