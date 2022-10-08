«Укрпочта» выпускает марку с Крымским мостом

«Укрпочта» выпускает новую марку с Крымским мостом, а точнее с тем, что от него осталось после сегодняшнего утреннего взрыва и пожара. Об этом сообщил сегодня гендиректор предприятия Игорь Смелянский.

Смелянский признался, что эскиз этой марки «Укрпочта» готовила давно совместно с художником Юрием Шаповалом.

«Там и стиральная машина, и техника врага, и наручники, которые Крым рвет вместе с россией», – написал в Facebook гендиректор.

Точная дата выхода марки будет объявлена позже. Номинал марки – М (от словам «мост»). Стоимость – 18 грн. Тираж 7 млн.

«Крымский мост – ВСЁ!» – добавил Смелянский.

Как сообщалось ранее, сегодня ранним утром, 8 октября, в оккупированном россией украинском Крыму взорвался и загорелся построенный оккупантами Крымский мост через Керченский пролив. Взрыв привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, два автомобильных пролета моста частично обрушены. В итоге полуостров оказался полностью отрезанным ото россии, что, к слову, сильно затруднит снабжение группировки противника.

По информации росСМИ, причиной «ЧП» якобы стала фура, набитая взрывчаткой, которая взорвалась на мосту. Она выехала из Краснодара.

Фото с Facebook-страницы Игоря Смелянского