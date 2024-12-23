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З 1 січня Укрпошта змінює тарифи на посилки

З 1 січня Укрпошта змінює тарифи на посилки

З 1 січня 2025 року Укрпошта кардинально змінює підхід до тарифікації посилок. Відтепер вартість відправлення залежатиме не від ваги, а від об’єму коробки, в яку запаковано посилку.

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Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

Ці зміни запроваджено завдяки модернізації системи сортування, яка у 2024 році була повністю автоматизована.

Як визначатиметься вартість посилки?

Вартість залежатиме від об’єму коробки, у яку запаковано посилку. Для всіх посилок вагою до 30 кг Укрпошта застосовуватиме єдиний тариф за об’єм незалежно від ваги.

Об’єм пакування розраховується в кубічних сантиметрах шляхом множення довжини, ширини та висоти коробки.

Вага посилки використовуватиметься виключно для контролю збереження відправлення, а також для операційних процесів, пов’язаних з особливостями сортування і транспортування посилок.

Посилки понад 30 кг перевозяться на палетах відповідно до тарифів на палетні перевезення.

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Які переваги отримують клієнти?

У компанії зазначили, що новий підхід до тарифікації є зрозумілим і лояльним для клієнтів, адже не потрібно рахувати вартість відправлення від ваги або об’ємної ваги, як у інших компаній на ринку. Такий підхід уже давно використовується в багатьох країнах світу, зокрема в таких лідерів ринку як FedEx та UPS.

«Більше не потрібно точно зважувати посилку – достатньо знати її приблизну вагу. Крім того, клієнти зможуть відправляти більше за тією ж ціною, адже тариф не залежить від ваги. Простіше кажучи, що б ви не поклали в коробку, вага не вплине на вартість посилки. А розрахувати тариф можливо за допомогою простої лінійки», – йдеться в повідомленні “Укрпошти”.

 

 

 

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