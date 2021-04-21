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Украинским школам предлагают продолжить обучение в июне

Украинским школам предлагают продолжить обучение в июне

В Министерстве образования и науки (МОН) Украины предложили украинским школам продолжить обучение и в июне.

Как заявил накануне в эфире «Украина 24» начальник главного управления школьного образования МОН Юрий Кононенко, в течение года многие украинские школы продлевали каникулы из-за сложной эпидемической ситуации в стране, при этом ученики должны обучаться не менее 175 дней в году. В связи с этим, пояснил Кононенко, некоторые школы могут продлить учебный год на месяц.

«В Украине сложилась такая традиция, все почему-то думают, что учебный год должен закончиться 25 мая, а для выпускных классов 30 мая. На самом деле это не так. И учитывая ситуацию, которая у нас была и сейчас продолжается, все зависит от учебных заведений. Эти 175 дней, обязательные для учебы, должны быть использованы учебными учреждениями» – сказал начальник главного управления школьного образования.

При этом он добавил, что «каждая школа сама решает этот вопрос».

По словам Кононенко, некоторые школы проводили дистанционное обучение, которое шло по плану. Но другие учебные заведения объявляли чрезвычайную ситуацию и продлевали каникулы, и вероятно, у них будет необходимость продлить обучение в июне.

«Решение об этом является прерогативой школы, это решает руководство», – уточнил чиновник.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада освободила учащихся 11-х классов от прохождения государственной итоговой аттестации из-за пандемии коронавируса.

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Фото: Укринформ

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