Український авіаперевізник з’єднає Одесу та Київ регулярними рейсами

Зокрема, зі Львова до Харкова можна дістатися і повернутися назад протягом одного дня. Відтепер це можливо з Windrose.

Про це повідомляє пресслужба компанії Windrose.

Починаючи з квітня український авіаперевізник запускає регулярні рейси між шістьма найбільшими містами України — Києвом, Харковом, Дніпром, Львовом, Одесою та Миколаєвом. Це нова можливість швидко пересуватися в межах країни декілька разів на день. І неважливо, це заздалегідь запланована подорож чи спонтанне рішення.

– Я мріяв побудувати комфортну програму внутрішніх перевезень ще з часів, коли працював у «Авіалініях України». Тоді цього зробити не вдалося. Але мрія залишилася і таки дочекалася свого часу, щоб врешті стати реальністю. Windrose понад 16 років здійснює туристичні перевезення до різних куточків світу. Згодом стало зрозуміло, що час застосувати наш досвід для внутрішніх рейсів. Цього року ми запускаємо нову внутрішню програму, яка буде з‘єднувати великі міста нашої країни зручним і швидким авіасполученням, — розповідає про ідею Володимир Каменчук, генеральний директор Windrose.

Попередній продаж квитків на рейси стартував 13 лютого. Обирайте тип квитка — Лайт, Стандарт або Плюс — за найкращими цінами на сайті авіакомпанії.

Фото: YouTube

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