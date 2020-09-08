Новости Одессы и Одесской области

В Одессу после пиратского плена вернулись шесть моряков

В Одессу после пиратского плена вернулись шесть моряков

Во вторник, 8 сентября, в Одесский аэропорт из Стамбула прилетели моряки, которые провели больше месяца в пиратском плену.

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Шесть членов экипажа судна CuracaoTraderприбыли в Одесский аэропорт сегодня утром. Их встретили пограничники Одесского отряда.Об этом сообщило Южное региональное управление Государственной пограничной службы на своей странице в Фейсбуке.

Танкер CuracaoTrader пираты захватили 17 июля у берегов Бенина. На борту было 13 человек, среди них шесть наших соотечественников. Судно освободили нигерийские военные 20 августа, после чего наших членов экипажапередали представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что освободить моряков удалось благодаря дипломатам и Министерству иностранных дел, которые вели сложные переговоры. «Мы всё время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин», – подчеркнул глава государства.

Фото: Южное региональное управление Государственной пограничной службы

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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