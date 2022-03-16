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Украинские ПВО сбили над Черным морем два вражеских самолета (видео)

Украинские ПВО сбили над Черным морем два вражеских самолета (видео)

Сегодняшнее утро, среды 16 марта 2022 года, выдалось действительно добрым для украинских защитников Одесчины: силы противовоздушной обороны сбили два российских истребителя Су-30, намеревавшихся атаковать населенные пункты области.

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Об этом сообщил глава Военной администрации Одесской области Максим Марченко.

«Как я и обещал, сегодня два вражеских самолета Су-30 и их пилоты увидели дно Черного моря»,

– говорит Марченко на видео, которое обнародовано на Facebook-странице Одесской ОГА.

Глава Военной администрации также рассказал, что один истребитель был сбит еще на подлете, второй успел развернуться в сторону оккупированного Крыма, но долететь до базы ему было не суждено: он также упал в море вместе со всем экипажем.

Максим Марченко поблагодарил наши подразделения противовоздушной обороны за отличную работу.

Ранее спикер оперативного штаба областной Военной администрации Сергей Братчук сообщил, что эта ночь в Одессе и регионе прошла относительно спокойно, однако вероятность нанесения российскими агрессорами ракетных ударов по населенным пунктам Одесской области остается достаточно высокой.

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Фото: Телеграм-канал 8News

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Редакция ПРОФИЛЬ

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