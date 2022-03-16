Украинские ПВО сбили над Черным морем два вражеских самолета (видео)

Сегодняшнее утро, среды 16 марта 2022 года, выдалось действительно добрым для украинских защитников Одесчины: силы противовоздушной обороны сбили два российских истребителя Су-30, намеревавшихся атаковать населенные пункты области.

Об этом сообщил глава Военной администрации Одесской области Максим Марченко.

«Как я и обещал, сегодня два вражеских самолета Су-30 и их пилоты увидели дно Черного моря»,

– говорит Марченко на видео, которое обнародовано на Facebook-странице Одесской ОГА.

Глава Военной администрации также рассказал, что один истребитель был сбит еще на подлете, второй успел развернуться в сторону оккупированного Крыма, но долететь до базы ему было не суждено: он также упал в море вместе со всем экипажем.

Максим Марченко поблагодарил наши подразделения противовоздушной обороны за отличную работу.

Ранее спикер оперативного штаба областной Военной администрации Сергей Братчук сообщил, что эта ночь в Одессе и регионе прошла относительно спокойно, однако вероятность нанесения российскими агрессорами ракетных ударов по населенным пунктам Одесской области остается достаточно высокой.

Фото: Телеграм-канал 8News