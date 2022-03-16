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Вероятность обстрела населенных пунктов Одесской области остается высокой, – военная администрация (видео)

Вероятность обстрела населенных пунктов Одесской области остается высокой, – военная администрация (видео)

Эта ночь в Одессе и регионе прошла относительно спокойно, однако вероятность нанесения российскими агрессорами ракетных ударов по населенным пунктам Одесской области остается достаточно высокой.
Об этом сообщил в своем утреннем видеообращении к жителям Одесской области спикер оперативного штаба областной Военной администрации Сергей Братчук.

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Как рассказал Братчук, накануне противник предпринимал попытки «пробить» нашу систему противовоздушной обороны с целью ее уничтожения.

И если ранее враг пытался ракетными дарами нарушить работу объектов критической инфраструктуры, то теперь идет подготовка к возможной высадке десанта. При этом спикер Военной администрации в очередной раз напомнил: ничего у них не выйдет.

«Тяжело, но держимся. И надеюсь, так будет и в дальнейшем»,

– говорит Братчук.

 

Одеса. Ранок. Ми прокидаємось під звук ракети…Але, гартується одеський дух!

#БАШИМО ЇХ РАЗОМ!

Опубликовано Сергеем Братчуком Вторник, 15 марта 2022 г.

 

Он также сообщил, что в результате обстрела некоторых населенных пунктов обошлось без жертв и только два человека были ранены.

При этом Братчук напоминает жителям области: сигналы воздушной тревоги звучат не просто так. Он призывает жителей выполнять все требования безопасности.

Что касается кораблей в акватории Черного моря, то, как рассказал спикер, на сегодняшний день они никуда не делись, и в этой связи вероятность нанесений ракетных ударов по Одесскому региону достаточно высока. Тем не менее, силы ПВО уверенно держат оборону.

Читайте также: Российские агрессоры обстреляли с кораблей побережье в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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