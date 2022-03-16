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О ситуации на фронтах Украины в 20-й день войны

О ситуации на фронтах Украины в 20-й день войны

Сегодня, в среду, 16 марта 2022 года, начались 21-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
О ситуации на фронтах информирует Генштаб Вооруженных сил Украины.

Рецепты

По данным ВСУ, за прошедшие сутки состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели. Вооруженным Силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам оккупационных войск на временно занятых территориях Украины и на отдельных направлениях перейти в контрнаступление.

По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ, было уничтожено три самолета (из них два Су-34). Кроме того – сбит один вертолет, три беспилотника оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется.

Авиация Воздушных сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.

Оккупационные войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

При этом противник продолжает нести потери. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и содержании ранее занятых рубежей и районов обороны.

Как сообщалось, сегодня ночью российские агрессоры обстреляли с кораблей побережье в Одесской области.

Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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