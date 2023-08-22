Украинская армия вошла в Работино: судьба местных жителей и значение этого события (видео)

Под постоянными обстрелами россиян украинские силы вошли в село Работино, что в Запорожской области, и организовали эвакуацию мирных жителей.

Об этом сегодня, 22 августа, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр и пресс-служба 47 отдельной механизированной бригады.

Воины 47 бригады, с боем вошедшие в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП «Брэдли». Наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага, —

написала Маляр.

По словам воинов 47-ой бригады, за Работино уже много недель идут ожесточенные бои:

“Два месяца упорных боев и бойцы нашей бригады при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны оккупантов!”

Эвакуация местного населения

Военные показали видео захода в Работино и эвакуации из села пожилых людей на БМП. Люди со слезами рассказывают подробности жизни в оккупации и под постоянным огнем: не было воды и света, были проблемы с продуктами, сидели в подвалах.

Сначала не стало воды и света, а потом не стало и хлеба. Овощи мы посадили, бегали так под выстрелами, ели картошку и такое-сякое. Мне 52 года было летом и мне подарили шикарный подарок — пирожки с шелковицей и три буханки хлеба. Мама принесла букет роз, а кум принес пол ящика баранок, которые нашел у оккупантов. Но мы все надеялись, что придут наши и все будет хорошо, —

рассказала местная жительница.

«Полтора года ждали ВСУ. Мы похватали вещи, документы и бежали, по дороге выбрасывая эти пакеты, потому что жизнь – самая ценная. А потом эти ребята из 47 бригады вывезли нас на танке», — так люди назвали американскую БМП Брэдли, выдерживающую подрывы на минах и прямые попадания вражеской артиллерии.

Уже в более безопасном месте медики 47-й отдельной бригады осмотрели гражданских и дали возможность позвонить родным.

Успехи в Работино очень важны для ВСУ

Деоккупацию Работино называют одной из ключевых задач украинской армии во время наступления на Юге. Объясняем почему:

Работино – первый опорный пункт перед освобождением Мелитополя, сейчас ВСУ на расстоянии 70 километров от города.

Продвижение в этом районе позволяет Силам обороны развить контрнаступление в обход самых больших российских минных полей.

За 25 километров от Работино расположен не менее важный опорный населенный пункт – Токмак.

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