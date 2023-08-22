Українська армія увійшла до села Роботине: доля місцевих жителів та значення цієї події (відео)

Під постійними обстрілами росіян українські сили увійшли до села Роботине, що у Запорізькій області, та організували евакуацію мирних мешканців.

Про це сьогодні, 22 серпня, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр та прес-служба 47 окремої механізованої бригади.

Воїни 47 бригади, які з боєм увійшли до села Роботине, організували евакуацію мирних жителів на БМП “Бредлі”. Наші бійці виконують планову бойову роботу і знищують ворога, –

написала Маляр.

За словами воїнів 47-ої бригади, за Роботине вже багато тижнів йдуть запеклі бої:

“Два місяці наполегливих боїв та бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів!”

Евакуація місцевого населення

Військові показали відео заходу у Роботине та евакуації із села літніх людей на БМП. Люди зі сльозами розповідають подробиці життя в окупації та під постійним вогнем: не було води та світла, були проблеми з продуктами, сиділи у підвалах.

Спочатку не стало води і світла, а потім не стало і хліба. Овочі ми посадили, бігали так під пострілами, їли картоплю і таке собі. Мені 52 роки було влітку і мені подарували шикарний подарунок – пиріжки з шовковицею і три буханці хліба. Мама принесла букет троянд, а кум приніс підлогу ящика бубликів, які знайшов у окупантів. Але ми всі сподівалися, що прийдуть наші і все буде добре, –

розповіла місцева мешканка.

«Півтора роки чекали на ЗСУ. Ми похопили речі, документи і бігли, дорогою викидаючи ці пакети, бо життя – найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку», – так люди назвали американську БМП Бредлі, яка витримує підриви на мінах та прямі влучення ворожої артилерії.

Вже в безпечнішому місці медики 47-ї окремої бригади оглянули цивільних та дали можливість зателефонувати рідним.

Успіхи в Роботине дуже важливі для ЗСУ

Деокупацію Роботине називають одним із ключових завдань української армії під час наступу на Півдні. Пояснюємо чому:

Роботине – перший опорний пункт перед визволенням Мелітополя, зараз ЗСУ на відстані 70 кілометрів від міста.

Просування в цьому районі дозволяє Силам оборони розвинути контрнаступ в обхід найбільших російських мінних полів.

За 25 кілометрів від Роботиного розташований не менш важливий опорний населений пункт – Токмак.

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