Новини Одеси та Одеської області

Українська армія увійшла до села Роботине: доля місцевих жителів та значення цієї події (відео)

Українська армія увійшла до села Роботине: доля місцевих жителів та значення цієї події (відео)

Під постійними обстрілами росіян українські сили увійшли до села Роботине, що у Запорізькій області, та організували евакуацію мирних мешканців.

Про це сьогодні, 22 серпня, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр та прес-служба 47 окремої механізованої бригади.

Воїни 47 бригади, які з боєм увійшли до села Роботине, організували евакуацію мирних жителів на БМП “Бредлі”. Наші бійці виконують планову бойову роботу і знищують ворога, –

написала Маляр.

За словами воїнів 47-ої бригади, за Роботине вже багато тижнів йдуть запеклі бої:

“Два місяці наполегливих боїв та бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів!”

Евакуація місцевого населення

Військові показали відео заходу у Роботине та евакуації із села літніх людей на БМП. Люди зі сльозами розповідають подробиці життя в окупації та під постійним вогнем: не було води та світла, були проблеми з продуктами, сиділи у підвалах.

Спочатку не стало води і світла, а потім не стало і хліба. Овочі ми посадили, бігали так під пострілами, їли картоплю і таке собі. Мені 52 роки було влітку і мені подарували шикарний подарунок – пиріжки з шовковицею і три буханці хліба. Мама принесла букет троянд, а кум приніс підлогу ящика бубликів, які знайшов у окупантів. Але ми всі сподівалися, що прийдуть наші і все буде добре, –

розповіла місцева мешканка.

«Півтора роки чекали на ЗСУ. Ми похопили речі, документи і бігли, дорогою викидаючи ці пакети, бо життя – найцінніше. А потім ці хлопці з 47 бригади вивезли нас на танку», – так люди назвали американську БМП Бредлі, яка витримує підриви на мінах та прямі влучення ворожої артилерії.

Вже в безпечнішому місці медики 47-ї окремої бригади оглянули цивільних та дали можливість зателефонувати рідним.

Успіхи в Роботине дуже важливі для ЗСУ

Деокупацію Роботине називають одним із ключових завдань української армії під час наступу на Півдні. Пояснюємо чому:

  • Роботине – перший опорний пункт перед визволенням Мелітополя, зараз ЗСУ на відстані 70 кілометрів від міста.
  • Просування в цьому районі дозволяє Силам оборони розвинути контрнаступ в обхід найбільших російських мінних полів.
  • За 25 кілометрів від Роботиного розташований не менш важливий опорний населений пункт – Токмак.

Читайте також: 

Історія Одеси: які війни проходили на території нашого міста

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати