Українська авіакомпанія запустить рейс з Одеси в Афіни

Авіакомпанія Jonika Airlines буде літати з Одеси в Афіни.

Про це повідомляє Думская.

Невелика українська авіакомпанія Jonika Airlines на початку літа 2020 року почне перельоти за маршрутом Одеса – Афіни – Одеса.

Рейси виконуватимуться щовівторка з 10 червня і завершаться із закінченням туристичного сезону в Греції – 24 жовтня.

Авіакомпанія займається чартерними авіаперевезеннями і базується в столичному аеропорту імені Ігоря Сікорського.

Утворилася Jonika Airlines в 2018 році, але тільки на наступний рік змогла придбати старі «Боїнги» і зробила перший рейс в липні минулого року.

У реєстрі повітряних суден за нею значиться трьох літака – пара Boeing737-400, реєстраційні номери UR-CQY, UR-CSV і один Airbus A320-211, реєстраційний номер UR-CSS.

Середній вік літаків авіакомпанії більше 25 років – вся трійка зробила перші випробувальні польоти в далекому 1994 році.

Авіакомпанія не має власної лівреї – все літаки літають у забарвленні колишніх господарів.

Фото: lviv1256.com

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