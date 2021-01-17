Украинцев начнут прививать от COVID-19 в середине февраля – прогноз Минздрава

Старт вакцинации от коронавируса в Украине запланирован на середину февраля. Предполагается, что на старте вакцину получат 367 тысяч человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с фракцией «Слуга народа».

По словам Степанова, в страну прибудет 910 тыс. доз. Вакцинировать украинце планируют препаратами китайского разработчика Sinovac и американского Pfizer. Китайцы должны поставить 700 тыс. доз вакцины, а американцы – 210 тыс. в рамках механизма COVAX.

Первыми в Минздраве обещают привить медиков, работающих с «ковидными» пациентами, пожилых людей и их врачей в специальных медучреждениях, а также военных в зоне ООС.

Второй этап вакцинации, вероятно, стартует в конце марта – на этом этапе Минздрав планирует вакцинировать 2,5 млн человек, в том числе пожилых людей с сопутствующими заболеваниями и остальных медработников.

Вторая поставка вакцин ожидается примерно в конце марта. Препарат в страну завезут по международному механизму COVAX или от китайской компании Sinovac. По данным Минздрава, это будут только вакцины с подтвержденной эффективностью более 70% и зарегистрированные в странах с жесткой регуляторной политикой.

Ранее сообщалось, что украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены уже прививаются в Киеве вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину.

Также сообщалось, что в Украине появился план вакцинации населения от коронавируса. В частности, утвердили четыре этапа вакцинации.